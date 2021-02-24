МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Первичная переработка нефти в Индии в январе выросла по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне восстановления спроса на нефтепродукты со стороны населения и промышленности после пандемии. Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, и от ситуации на ее энергорынке во многом зависит восстановление мирового спроса. Однако ситуация может осложниться из-за повышения налогов на топливо в этой стране. Индия начинает восстанавливать экономику вслед за Китаем

ПЕРЕРАБОТКА РАСТЕТ

Согласно предварительным данным, в прошлом месяце индийские НПЗ увеличили переработку нефти на 0,6% относительно января 2020 года. Объем переработки вырос до 5,16 млн барр./сут. (21,81 млн тонн) – самого высокого показателя с ноября 2019 года.

Индийские НПЗ в январе 2021 года переработали на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным независимых источников в Нью-Дели, темпы роста промышленного производства в январе были самыми высокими за последние три месяца в связи с ростом спроса на промышленную продукцию индийских предприятий на внутреннем рынке и за рубежом.

В прошлом месяце средний показатель загрузки индийских НПЗ превысил их установленную мощность, достигнув 102,8%. Месяцем ранее этот показатель составил 99,1%, а в январе прошлого года, до вспышки инфекции коронавируса, 102,6%.

Загрузка НПЗ компании Indian Oil Corp. (IOC), которая перерабатывает больше всего нефти в Индии, возросла до 106,1%.

Принадлежащий Reliance Energy НПЗ нефтеперерабатывающий комплекс в городе Джамнагар был загружен на 96,1%. Этот комплекс способен перерабатывать ежегодно до 62 млн тонн нефти, в том числе тяжелых и сернистых сортов, является крупнейшим в мире и объединяет НПЗ и нефтехимическое производство. Владелец Reliance Energy Мукеш Амбани единственный представитель азиатского континента, который входит в топ-10 богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшее десятилетие спрос на нефть в Индии будет расти самыми быстрыми темпами в мире. К 2030 году эта азиатская страна по объему потребления энергоносителей обгонит ЕC.

Переработка нефти в Индии растет на фоне падения собственной добычи. В январе добыча в стране сократилась на 4,6% в годовом исчислении до 2,57 млн т (610 тыс. барр./сут.). Добыча природного газа снизилась на 2,2% и составила 2,55 млрд куб. м.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ

Основным препятствием для роста спроса на энергоносители в Индии является налоговая политика властей. Из-за постоянного повышения налогов цены на основные виды моторного топлива достигли рекордных отметок. Эксперт рассказал, кому придется платить огромные налоги на жилье

По данным государственных нефтеперерабатывающих компаний, в первой половине февраля продажи дизельного топлива упали на 9% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 1,4 млн барр./сут. На дизель приходится около 40% всех видов моторного топлива, которое потребляется на внутреннем рынке. Продажи бензина снизились на 2,4%, составив 580 тысяч барр./сут. Спрос на авиационный керосин по-прежнему находится на крайне низком уровне из-за ограничений на перелеты внутри страны. С 1 по 15 февраля на внутреннем рынке Индии было продано керосина на 41% меньше, чем за тот же период годом ранее. Однако на 5% вырос спрос на сжиженные углеводородные газы, которые используются для бытовых нужд, в сфере услуг, а также в качестве моторного топлива. Реализация продукции государственных НПЗ составляет около 90% от продаж всех видов топлива на индийском рынке.

В сокращении продаж трейдеры и другие участники рынка обвиняют федеральные власти, которые постоянно повышают налоги. После прихода к власти в 2014 году националистическая Bharatiya Janata Party (BJP) повысила налоги на бензин более чем в три раза, а на дизельное топливо – в девять раз. С 2014 по 2021 года федеральные налоги на бензин повысились с 9,5 рупий за литр до 33 рупий за литр, на дизельное топливо — с 3,6 рупий за литр до 32 рупий за литр. Сейчас в Индии цены на бензин и дизельное топливо выше, чем в 2008 году, когда нефть подорожала до рекордного уровня – $147/барр.

Налоги на моторное топливо были существенно повышены в марте и мае прошлого года под предлогом необходимости сбора средств для борьбы с эпидемией коронавируса. В начале 2021 года, когда заболеваемость коронавирусом пошла на спад, власти в Нью-Дели отказались снижать налоги. Индийские эксперты утверждают, что правительство может сделать это перед следующими выборами, как это было в 2018 году.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА РАСТЕТ

Премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял о стремлении сократить зависимость Индии от импорта нефти и газа. Однако во время правления BJP, представителем которой является Моди, зависимость второй по численности населения страны мира от поставок нефти из-за рубежа выросла с 77% в 2014 году до 85% в начале 2021 года. Зависимость от импорта природного газа за тот же период увеличилась с 29% до 60%. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

Импорт нефти в Индию в январе снизился на 6% по сравнению с месяцем ранее. Крупнейшими поставщиками являются страны Ближнего Востока – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ. Однако в прошлом месяце доля этих стран в поставках снизилась до 61% – самого низкого показателя за последние восемь месяцев.

В январе Индия значительно увеличила закупки нефти в США и Канаде – до 367 тыс. барр./сут. и 147 тыс. барр./сут. соответственно. В начале года поставки из этих двух стран достигли 11% от объема всего индийского импорта нефти.