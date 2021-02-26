МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером в рамках коррекции, готовясь при этом продемонстрировать общий рост стоимости за февраль на 17-19%, что станет уже четвертым месяцем удорожания этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,88% — до 64,87 доллара. Аппетит инвесторов к риску поддерживает цены на нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 2,41% — до 62 долларов за баррель.

За февраль цены на нефть выросли на 17-19%, достигнув при этом максимальных значений с января прошлого года. Такая динамика роста стала сильнейшей с ноября 2020 года, когда стоимость нефти подскочила на 27%.

В целом нефть непрерывно дорожает уже четвертый месяц подряд.

Рост цен на нефть в феврале был обусловлен в первую очередь сокращением добычи нефти ОПЕК+, так как в январе некоторые страны альянса согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Кроме того, дополнительную поддержку ценам на нефть оказали внезапно наступившие морозы в Техасе, которые привели к перебоям с добычей нефти.

Опасения вокруг возникновения дефицита предложения на рынке подтолкнули цены на нефть до максимальных значений с конца января.

При этом в последний торговый день зимы цены на нефть снижаются в пределах 2,5% в рамках коррекции. К тому же инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, которая пройдет на следующей неделе.

Участники торгов опасаются, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и еще не до конца восстановившегося спроса.

Тем временем, компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 26 февраля, выросло на четыре, до 309 агрегатов.

Это первый рост показателя за 12 недель.

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