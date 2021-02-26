МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия в декабре 2020 года сохранила за собой третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 12,898 миллиона баррелей, хоть это и минимальный показатель с марта 2019 года, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Показатель упал на 24,6% по сравнению с ноябрем. Таким образом, на первом месте осталась Канада, поставив в США 137,655 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 22,932 миллиона баррелей. Саудовская Аравия опустилась на пятую строчку рейтинга, поставив 5,901 миллиона баррелей и уступив четвертое место Колумбии, которая в декабре поставила в США 6,796 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов.

В целом за 2020 год РФ поставила в США 196,927 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2019 года.

Что касается только нефти, то тут Россия оказалась на 12 месте, поставив в США 1,418 миллиона баррелей (46 тысяч баррелей в сутки), что в 1,5 раза больше уровня ноября. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Колумбия. Саудовская Аравия заняла шестое место.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в декабре вырос на 1,5% — до 7,728 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 14,2%, до 8,933 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 2,6% — до 5,713 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 23,7%, до 3,371 миллиона баррелей в сутки.