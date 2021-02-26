МЕХИКО, 26 фев — ПРАЙМ. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила финансовые результаты работы в 4 квартале 2020 года, согласно которым чистая прибыль компании за последние три месяца составила 5,93 миллиарда долларов США.

"Второй квартал подряд Petróleos Mexicanos (PEMEX) получает чистую прибыль. В четвертом квартале 2020 года была размер чистой прибыли составил 124,21 миллиарда мексиканских песо", — говорится в сообщении на сайте компании. Россия экспортировала в США минимальный за два года объём нефти

Убытки компании в первом квартале 2020 года превысили потери за весь 2019 год — 23,44 миллиарда долларов по весеннему курсу, эти результаты были опубликованы на фоне обвала курса национальной валюты и снижения рейтингов компании со стороны агентств Moody's и Fitch.

Второй квартал стал менее провальным — несмотря на пандемию и участие в соглашении ОПЕК, где Мексика обязалась снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, компания потеряла за этот период 1,9 миллиарда долларов.

В третьем квартале Pemex смогла зафиксировать небольшую прибыль в размере 67 миллионов долларов. Нефтяной рынок просел вслед за фондовым

Общий убыток компании по итогам 2020 года таким образом составил 480,966 миллиарда песо, по текущему обменному курсу это около 22,98 миллиарда долларов США.

В последнем квартальном отчете Pemex сообщила о снижении средней стоимости добычи нефти на 20,7% — с 14,06 доллара за баррель в 2019 году до 11,15 доллара в прошедшем.

Другим фактором экономии стало увеличение транспарентности процедур и борьба с коррупцией, что позволило дополнительно сэкономить более 2 миллиардов долларов.

Среднегодовой уровень добычи составил 1,705 миллиона баррелей в сутки и представляет собой первое за 15 лет увеличение этого показателя.

Оно было достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений производительностью 146,5 тысячи баррелей в сутки. В планах Pemex на 2021 год добыча должна достичь 2,069 миллиона баррелей в день.

Резервы Pemex за счет геологоразведочных работ также выросли до 7,4 миллиарда баррелей к началу 2021 года.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos, задолжавшей кредиторам около 100 миллиардов долларов США, заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства.

Согласно бюджету на 2021 год, почти 18% всех расходов или 55,2 миллиарда долларов приходятся на две государственных компании — нефтегазовую Pemex и Федеральную комиссию по электричеству CFE.

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