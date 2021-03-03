МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ЗАО "Издательский дом "Новая газета", латвийской IStories fonds (интернет-издание "Важные истории") и американскому информационному агентству Bloomberg, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Уралвагонзавод" опроверг информацию об отсутствии заказов и готовит иск

Все иски поступили в суд во вторник и к рассмотрению пока не приняты. В карточках дел говорится, что нефтяная компания подала заявления "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". В последнее время с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации.

В первом иске соответчиком учредителя "Новой газеты" в карточке указан Максим Авербух. Соответчик в иске к "Важным историям" – Роман Шлейнов. Предмет и основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.

В "Роснефти" подтвердили РИА Новости факт подачи исков, однако пока не уточнили суть споров.

На сайте "Новой газеты" есть статья за авторством Авербуха "Сечин спешит на выручку. Как глава "Роснефти" отчитался перед президентом о "невероятных результатах", датированная 20 февраля. В ней, в частности, анализируются финансовые результаты 2020 года для "Роснефти" и других ведущих мировых нефтяных компаний, а заявление главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что "Роснефть" является единственной в мире нефтяной компанией, получившей в 2020 году прибыль, названо "на первый взгляд, невероятным".

"Важные истории" 8 февраля разместили статью Шлейнова "Танцовщица для "Роснефти", в которой рассказывается о покупке российской нефтяной компанией в 2014 году доли в крупном итальянском производителе шин Pirelli. Сделка в публикации называется "не самой прозрачной".

Официальным подтверждением того, что обращение в суд связано именно с этими публикациями, РИА Новости не располагает.

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