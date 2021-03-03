МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр нефти Ирака Ихсан Исмаил на рабочей встрече обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке, сообщает кабмин.

"В рамках встречи вице-премьер обсудил с иракской стороной перспективы российских нефтегазовых проектов на территории Ирака, а также ситуацию на мировых нефтяных рынках", — говорится в релизе ведомства. Цены на нефть ускорили рост

"Наше взаимодействие носит очень активный характер, несмотря на действующие ограничения и влияние ситуации пандемии коронавируса… К настоящему моменту накопленные инвестиции российских нефтегазовых компаний в иракские проекты превысили 10 миллиардов долларов США", – подчеркнул Новак.

Во встрече с российской стороны также приняли участие глава Минэнерго Николай Шульгинов и президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Участники обсудили перспективы сотрудничества.

"Лукойл" готовится к новому инвестиционному циклу в Ираке, задача — выйти на добычу в 800 тысяч баррелей в день, сообщил глава компании Вагит Алекперов. Глава ОПЕК отметил улучшение на рынке нефти

"Сегодня мы готовимся к новому инвестиционному циклу,… перед нами стоит задача выхода на 800 тысяч баррелей в день. Сегодня есть вопросы, которые требуют решения. Мы все-таки склонны к тому, чтобы приступить активно к инвестициям по утилизации газа", — рассказал Алекперов в эфире телеканала "Россия 24" о планах по добыче нефти в Ираке.

"Лукойл" с 2014 года ведет промышленную добычу нефти в Ираке на месторождении "Западная Курна-2". Подписанный в апреле 2018 года план разработки месторождения предусматривал достижение уровня добычи в 480 тысяч баррелей в сутки в 2020 году и достижение "полки" добычи 800 тысяч баррелей в сутки в 2025 году.

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