БАГДАД, 3 мар — ПРАЙМ. Ирак надеется, что Саудовская Аравия примет решение о продлении добровольного дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

В среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а на четверг запланировано заседание представителей всех стран-участниц соглашения, где будет приниматься решение о дальнейшей его судьбе. ОПЕК+ вносит неопределенность

"Безусловно, будет проведена оценка позиций нефтяного рынка всеми участниками, будет принято соответствующее решение, которое гарантирует стабильность рынков и поддержание имеющегося баланса. Будут оценены все факторы, влияющие на нефтяные рынки", — заявил Джихад, комментируя ожидания от министерской встречи.

"Позиция Ирака такова, что мы поддерживаем любые решения, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти. Эти решения отразятся на ценах на нефть", — отметил представитель министерства. Он подчеркнул, что Ирак выполняет соглашение о снижении добычи.

Джихад подчеркнул, что Багдад не требовал от ОПЕК+ никаких послаблений в плане выполнения сделки и осознает, что цель сделки – противостояние вызовам, связанным с пандемией коронавируса и другими факторами.

"Это была добровольная инициатива Саудовской Аравии для поддержки нефтяных рынков. Мы надеемся на новые шаги в этих рамках", — заявил Джихад в ответ на вопрос о том, возможны ли по итогам встречи решения, аналогичные добровольному сокращению добычи Эр-Риядом.

По его словам, Ирак стремится к повышению рыночной стоимости нефти, а не уровня добычи.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.

Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Ожидается, что королевство не будет продлевать добровольное сокращение на апрель.

В конце прошлого года альянс ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее заседание ОПЕК+ завершилось без результатов