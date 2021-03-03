МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России снизилась в феврале вследствие принятых ранее решений об остановке скважин и пересмотра программ бурения, прокомментировал РИА Новости ситуацию директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков. Запасы нефти в США выросли рекордными темпами

Во вторник ЦДУ ТЭК, подведомственное Минэнерго РФ, сообщило, что добыча нефти и конденсата в России снизилась в феврале на 0,7% в месячном выражении, до 10,095 миллиона баррелей в сутки.

Снижение произошло, несмотря на возможность у России по условиям сделки ОПЕК+ увеличить добычу только нефти в феврале на 65 тысяч баррелей по сравнению с квотой страны в январе — до 9,184 миллиона.

"Снижение добычи в феврале — это следствие ранее принятых решений по остановке скважин и пересмотру программ бурения", — сказал Клубков, комментируя причины сложившейся динамики и влияние на нее морозов, которые наблюдались в России в феврале.

ПОГОДА НЕ ОСНОВНОЙ ФАКТОР

Клубков отметил, что холодная погода сказалась на снижении добычи в РФ, но это не основной фактор. "Для одних месторождений холодная погода влияет на увеличение добычи, так как основным путем доставки грузов на месторождения Западной Сибири (с долей 55% от добычи нефти в России) являются "зимники". Для других — аномальные холода — это сдерживающий фактор, так как нефть застывает в трубопроводной системе и ее подачу приходиться ограничивать", — отметил эксперт. Нефть дорожает, несмотря на рекордный рост запасов

Он считает небезосновательным мнение ряда экспертов о том, что несмотря на возможность у РФ в рамках сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти в феврале, российские нефтяники не смогли восстановить часть тех скважин, которые были экстренно закрыты в 2020 году. В частности, в среду об этом сообщалось в обзоре БКС.

По словам Клубкова, остановка скважин приводит к активизации коррозионных процессов, разрушающих ствол. "Во-вторых, остановка гидродинамического процесса и реологические свойства нефти могут потребовать применения операций стимулирования притока при расконсервации, и это не всегда может закончиться удачно и привести к ликвидации скважины", — отметил он.

НЕЗАВЕРШЕНЫЙ ФОНД СКВАЖИН

Обсуждавший ранее в России фонд незавершенных скважин для помощи нефтесервису и нефтяной отрасли во время сделки ОПЕК+, вероятно, мог бы сгладить ситуацию, считает эксперт. В феврале замглавы Минэнерго Павел Сорокин говорил, что ведомство продолжает обсуждать с Минфином ряд инициатив о том, каким образом финансировать эту поддержку.

Однако, говорит Клубков, тут важна правильная работа по организации незавершенного фонда скважин.

"Нужна точечная технико-экономическая оценка каждой скважины, план-график ввода скважин. Это большая отраслевая работа, которая даже внутри самих компаний занимает многие месяцы (определение перечня скважин, выбор кандидатов на основе их экономической эффективности), а организация такой работы из вне может занять в разы большее время, и ее актуальность просто пропадет", — заключил он.

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