МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1 миллион баррелей в сутки, из которых одна половина придётся на частичное восстановление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, а другая — на остальной альянс, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия и Россия обсуждают предложение о возвращении на мировые рынки в общей сложности 1 миллиона баррелей нефти в сутки", — говорится в сообщении. Цены на нефть перешли к снижению в ожидании встречи ОПЕК+

В частности, указывается, что Саудовская Аравия нарастит добычу на 0,5 миллиона баррелей в день, в то время как еще 0,5 миллиона увеличат остальные страны ОПЕК+, среди которых на Россию придется 125 тысяч. Источники добавляют, что альянс также обсуждал увеличение совокупной добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Министры всех стран ОПЕК+ 4 марта проведут заседание в формате видеоконференции, на котором должно быть принято решение о том, увеличить ли альянсу добычу нефти в апреле и на какой объем. Начало встречи запланировано на 16.00 мск.

Накануне прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который на основе анализа рынка нефти традиционно выносит рекомендации всему альянсу о предпочтительных параметрах соглашений.

Однако уже не в первый раз официальной рекомендации не последовало.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.

Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Также в конце прошлого года альянс ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января.

Но ожидается, что королевство не будет продлевать добровольное сокращение на апрель.

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