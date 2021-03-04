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2021
https://1prime.ru/energy/20210304/833166253.html
Нефть дорожает более чем на 5% на новостях о решении ОПЕК+
Энергетика
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Рост мировых цен на нефть заметно ускорился и уже превысил 5% на сообщениях о том, что ОПЕК+ решил не наращивать добычу нефти в апреле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 04.03.2021
нефть, сделка опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть заметно ускорился и уже превысил 5% на сообщениях о том, что ОПЕК+ решил не наращивать добычу нефти в апреле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.03 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,06% — до 67,31 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,08%, до 64,34 доллара за баррель. Ранее в четверг рост цен не превышал 2%.
Он существенно ускорился после сообщений о решении ОПЕК+. В частности, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что по итогам заседания альянс решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом, по данным агентства, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.
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