МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Россия будет увеличивать добычу нефти в апреле на согласованные с ОПЕК+ 130 тысяч баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти в апреле

"Добыча будет сохранена на уровне марта в апреле месяце странами ОПЕК+, при этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. Мы будем увеличивать добычу в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки <…> для нас это очень важно", — заявил Новак телеканалу "Россия 24".

Вице-премьер считает, что дефицит на мировом рынке нефти позитивен, так как снижает излишки накопленных запасов нефти. Но ОПЕК+ нужно следить, чтобы рынок не перегрелся.

"Есть дефицит на рынке, это тоже хорошо, потому что он снижает излишки остатков. Надо внимательно просто смотреть, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы цены не были завышены и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей и интересы потребителей", — сказал Новак. Нефть дорожает более чем на 5% на новостях о решении ОПЕК+

Рост цен на нефть на решении ОПЕК+ говорит об оптимизме на рынке и его восстановлении, считает вице-премьер.

"Сегодня мы видели, что цены на нефть выросли почти на 5% в результате тех решений, которые были приняты только что в рамках заседания ОПЕК+", — отметил он.

По данным торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в четверг росла на 5%, до 67,31 доллара.

"Я думаю, что такое восстановление цен говорит об оптимизме, о том, что все-таки рынок постепенно восстанавливается", — заключил Новак.

Помимо этого, вице-премьер видит признаки восстановления мировой экономики. Страны ОПЕК+ неизбежно увеличат добычу нефти

"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями <…> мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год – 2021 год, будет ключевым", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Новак добавил, что Россия пока опережающими темпами наращивает добычу нефти в рамках ОПЕК+, но в будущем войдет в общий график. Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти

По итогам заседания 4 марта ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки.

Ранее Новак рассказал о состоянии нефтяного рынка