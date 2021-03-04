МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. РФ всегда исполняла сделку ОПЕК+ в соответствии с обязательствами, в феврале вышла на уровень выше 100%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии с взятыми на себя обязательствами и февраль-месяц тоже не исключение, и январь-месяц, который сегодня анализировался в рамках встречи", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания ОПЕК+. ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти в апреле

"Что касается февраля, мы вышли на уровень чуть выше 100%, в марте мы продолжаем исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи для российских компаний", — подчеркнул он.

Новак отметил, что спрос на автозаправочных станциях в России уже выше докризисных уровней весны прошлого года. Новак высказался о рисках на нефтяном рынке

"В Европе мы видим локдауны, там спрос не так растет. В нашей стране, с учетом того, что зарегистрировано три вакцины, и идет массовая вакцинация населения, мы видим, что сегодня потребление на автозаправочных станциях нефтепродуктов — и бензина, и дизельного топлива — уже выше, чем в докризисный период, который случился еще весной прошлого года. Поэтому нам, конечно, важно здесь обеспечивать добычу, переработку и обеспечение нефтепродуктами наших потребителей, населения и промышленных потребителей", — сказал он.

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