МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Потребление нефтепродуктов, газа и угля резко упадет в перспективе 10-20 лет из-за развития "зеленой энергетики", электротранспорта и перехода производства пластмасс на компоненты и воздуха и воды, рассказал в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов. Эксперт не исключила роста цены на нефть до $80 за баррель

"Если продолжится экспоненциальный тренд на электромобилизацию, то потребление бензина упадет радикально – в несколько раз, может быть в 10 и более до конца текущего – середины следующего десятилетия", — сказал он.

Второй потребитель нефтепродуктов — производители пластмасс в перспективе 20 лет резко снизят использование нефти и перейдут на воду и воздух. "Давно известны технологии по выработке всех необходимых пластмасс из воздуха и воды. Но они были на 2-3 порядка дороже, чем обычная нефтехимия. Через 20 лет это станет безальтернативной технологией", — рассказал Кузнецов.

Помимо того, футуролог прогнозирует, что в связи с развитием солнечной и ветряной энергетики начнет падать потребление газа, как сейчас происходит с потреблением угля. "Стоимость выработки солнечной энергии за 20 лет упала в 300-400 раз и продолжает снижаться. Солнечная энергия уже стоит дешевле газа", — прогнозирует футуролог.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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