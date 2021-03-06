В сенате США блокируют кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока 2"
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Представляющий штат Техас сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать одобрение кандидатуры Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по "Северному потоку 2".
"Я прекращу свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — написал Круз в Twitter.
Бернса до этого единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что сенат конгресса в конечном итоге сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза. Один сенатор может только задержать эту процедуру на определенный срок.
Ранее к Байдену обратились 40 сенаторов-республиканцев с просьбой не задерживать введение санкций против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока 2"
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против него активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в немецких водах. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались около 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании оставалось уложить 120 километров, около 28 километров — в водах Германии.
Как заявил в четверг представитель госдепартамента США, американская администрация не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
Читайте также:
"Академик Черский" присоединится к укладке "Северного потока 2"
https://1prime.ru/energy/20210306/833177822.html