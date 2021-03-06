МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Представляющий штат Техас сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать одобрение кандидатуры Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по "Северному потоку 2". Укладка "Северного потока 2" в Дании продлится до конца сентября

"Я прекращу свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — написал Круз в Twitter.

Бернса до этого единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что сенат конгресса в конечном итоге сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза. Один сенатор может только задержать эту процедуру на определенный срок.

Ранее к Байдену обратились 40 сенаторов-республиканцев с просьбой не задерживать введение санкций против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока 2"

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против него активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в немецких водах. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались около 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании оставалось уложить 120 километров, около 28 километров — в водах Германии.

Как заявил в четверг представитель госдепартамента США, американская администрация не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

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