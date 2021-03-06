ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар — ПРАЙМ. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и спасатели. Белоруссия начала поставку нефтепродуктов в российские порты

Ранее представитель ГУ МЧС сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим.

В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Позже подтвердилось, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Пострадавших нет.

"Все службы сработали оперативно, пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Установка не пострадала. Причины возгорания устанавливаются", — говорится в официальном сообщении предприятия.

В ГУ МЧС по региону уточнили РИА Новости, что в настоящее время идет пролив конструкций.

Ранее под Ярославлем загорелся нефтеперерабатывающий завод