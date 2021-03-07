МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Несмотря на то, что США являются лидером по добыче нефти в мире, страна также является её крупнейшим после Китая импортером. В структуре поставок нефти в США важное место занимает нефть из России — по объемам поставок наша страна занимает 3-4 место. В начале марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при Байдене страна лишилась статуса "энергетической сверхдержавы" и теперь будет зависеть от поставок российской нефти. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА, Василий Танурков, рассказал "Российской газете", сможет ли Россия стать главным поставщиком нефти в США. Новак рассказал о состоянии нефтяного рынка

Эксперт напомнил, что импорт нефти из России вырос как раз при Трампе, так как необходимо было возместить то, чего страна лишилась из-за санкций против Венесуэлы и Ирана и ограничений на добычу ОПЕК+. Кроме того, в 2021 году, после сильных морозов в США, приведших к сокращению добычи в стране, Россия может ещё нарастить поставки своей нефти в Соединенные Штаты.

Однако, по мнению Тануркова, ожидать лидерства российской нефти на американском рынке не стоит: стабильными остаются поставки из Канады и Мексики. Кроме этого, по мере смягчения ограничений ОПЕК+ можно ожидать замещения российской тяжелой нефти на американском рынке поставками из других стран.