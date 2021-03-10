С.-ПЕТЕРБУРГ. 10 мар — ПРАЙМ. Петербургский нефтяной терминал (ПНТ), работающий в Большом порту Санкт-Петербурга, принял первую партию нефтепродуктов из Белоруссии в объеме 3,6 тысячи тонн, сообщает компания.

"Петербургский нефтяной терминал" принял первую партию белорусских нефтепродуктов. Груз мазута объемом 3600 тонн прибыл на "ПНТ" по железной дороге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией по перевалке более 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч тонн смесевого масла.

Ранее в марте первые 3,5 тысячи тонн белорусского бензина пришли в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга, сообщала пресс-служба правительства региона. В Евросоюзе назвали возможные сроки восстановления экономики

РФ и Белоруссия 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности, на Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии. Также в сентябре Александр Новак, тогда возглавлявший Минэнерго РФ, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков с портов Прибалтики на северо-западные российские (Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург).