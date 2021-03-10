МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива, приведя индексацию заложенных в нем цен в соответствие с уровнем фактического роста цен в рознице, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.

"По итогам обсуждения участниками совещания было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчёта демпфера в будущие периоды", — сообщает правительство. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

Как поясняется в сообщении, принятое решение о корректировке демпфера "должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции".

Совещание провели вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко и Александр Новак, в нем приняли участие профильные федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы), а также представители нефтегазовых компаний.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.