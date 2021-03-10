МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в апреле восстановится на 890 тысяч баррелей в сутки от начала действия новой сделки ОПЕК+, или на 45%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

"В результате этих договоренностей для России общее восстановление (добычи нефти — ред.), если брать начиная с начала действия соглашения, уже составит 890 тысяч баррелей в сутки — это 45% от максимального уровня сокращения, которое было в мае-июне прошлого года. Мы практически половину добычи уже восстановим в апреле", — сказал Новак на совещании президента РФ с членами правительства.

Вице-премьер также дал прогноз по мировому спросу на нефть и засасам.

"Спрос постепенно восстанавливается, я напомню, что в прошлом году он падал в целом в мире на 20-22 миллиона баррелей в сутки, за это время он восстановился примерно на 15-17 миллионов баррелей в сутки. И в этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет где-то около 5,5 миллиона баррелей в сутки", — сказал Новак, докладывая ситуацию президенту России Владимиру Путину.

Окончательное восстановление докризисного спроса, по словам вице-премьера, ожидается в 2022 году.

"На рынке в текущее время существует дефицит, то есть недостаток ресурсов, что позволяет снижать накопленные в период пандемии, в прошлом году особенно резко падал спрос, позволяет снижать остатки запасов. И мы рассчитываем, что уже в этом году запасы снизятся до среднего значения", — отметил Новак.