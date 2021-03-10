МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 марта, выросли на 13,8 миллиона баррелей, или на 2,8%, и достигли 498,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя лишь на 0,8 миллиона баррелей.

Показатель достиг максимальной отметки с недели по 18 декабря 2020 года, когда запасы нефти в стране составили 499,5 миллиона баррелей.

Бурный рост фиксируется уже две недели подряд — на неделе по 26 февраля он оказался рекордным, составив 21,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране не изменился, оставшись на уровне прошлой недели в 637,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за текущую отчетную неделю выросли до 48,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю при этом упали на 11,9 миллиона баррелей или на 4,9%, до 231,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижения показателя только на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 5,5 миллиона баррелей, или 3,8%, до 137,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 3,5 миллиона баррелей. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 марта, выросла до 10,9 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,35 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 10,39 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,15 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 12,02 миллиона баррелей.