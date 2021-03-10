МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Неопределенность относительно дальнейшей динамики спроса и цены нефти остается высокой, есть вероятность снижения стоимости барреля нефти в 2021 году ближе к 50 долларам, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Новак заявил о восстановлении добычи нефти в России в апреле

По прогнозу ЦБ, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2021-2023 годах составит 50 долларов за баррель. При этом мировые цены на нефть в среду днем перешли в плюс после утреннего снижения, достигая 68 долларов за баррель марки Brent.

"Неопределенность относительно дальнейшей динамики спроса и цены нефти остается высокой. Усиливающаяся бэквордация фьючерсной кривой нефти указывает на высокую вероятность снижения нефтяных цен ближе к уровню 50 долларов США за баррель", — пишут аналитики.

Они напомнили, что восстановление мировой экономики и улучшение эпидемической ситуации способствовали росту цен сырьевых товаров и снижению цен "защитных металлов" в феврале. При этом, отмечают эксперты, рост нефтяных цен вызван продолжающимся сокращением запасов в странах ОЭСР на фоне консервативного подхода стран ОПЕК+ к наращиванию добычи, а также масштабными временными факторами, в основном – длительной остановкой добычи на большом числе сланцевых месторождений США из-за заморозков.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.