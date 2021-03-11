МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+ привело к тому, что производство "черного золота" в целом по ОПЕК в феврале упало на 0,65 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении — до 24,85 миллиона баррелей; при этом организация выполнила нефтяную сделку на 124% против январских 108%, свидетельствуют данные ежемесячного доклада ОПЕК. Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 24,85 миллиона баррелей в сутки в феврале 2021 года, что на 0,65 миллиона баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Нигерии, Ираке, Иране, Венесуэле и Ливии, тогда как снизилась, главным образом, в Саудовской Аравии и Анголе", — сообщается в докладе.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Затем условия корректировались, и на февраль 2021 года ограничения составляли 7,125 миллиона баррелей. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей. Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти

При этом Саудовская Аравия дополнительно к своей квоте пообещала с февраля снижать добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки, пока не ограничивая срок действия дополнительных сокращений.

Так, нефтяное производство в королевстве в отчетном месяце упало на 930 тысяч баррелей в сутки — до 8,15 миллиона баррелей.

Таким образом, ОПЕК в феврале сократила добычу на 5,661 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства по соглашению ОПЕК+ на 124%.

При этом главным "двоечником" сделки ОПЕК+ в феврале остался Габон, который выполнял условия соглашения только на 25%.

Читайте также:

Fitch дало прогноз по ценам на нефть после решений ОПЕК+