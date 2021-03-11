МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в четверг вечером на фоне сохранения общего оптимизма и аппетита к риску, инвесторы также оценивают доклад ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Платежный баланс: высокие цены на нефть не нашли отражение

По состоянию на 18.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,62% — до 69 долларов, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,4%, до 65,34 доллара за баррель.

На рынках продолжает преобладать оптимизм относительно дальнейшего развития экономики и роста спроса на сырье. Вакцинация в странах по всему миру продолжается, а власти продолжают поддерживать экономики своих стран.

Так, ЕЦБ ранее в четверг сохранил процентную ставку на уровне в 0% годовых, а палата представителей конгресса США в среду приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на доклад ОПЕК, опубликованный ранее в четверг. Альянс повысил прогноз по росту спроса на нефть в мире в текущем году до 5,9 миллиона баррелей и ожидает спрос в 96,3 миллиона баррелей в сутки.

"Сегодняшний рост цен на нефть, похоже, связан со склонностью к риску (инвесторов — ред.) на мировых рынках. Учитывая, что следующее заседание ОПЕК+ будет менее чем через три недели, существует предел того, насколько могут вырасти цены из-за возможности ОПЕК+ начать нормализацию добычи", — отметил старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен (Jens Pedersen), чье мнение приводит агентство Блумберг.

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