МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ростехнадзор проверил 184 компании в Арктике, приостановил деятельности 11 из них, но не выявил рисков повторения аварии, подобной норильской, рассказал глава ведомства Алексей Алешин.

"Ростехнадзором проведены внеплановые выездные проверки в отношении 184 юридических лиц, эксплуатирующих 426 опасных производственных объектов (ОПО) хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации", — сообщил он в ходе брифинга. Ростехнадзор требует от "Норникеля" срочно подготовить план по промбезопасности

Алешин добавил, что ведомство через суд добилось приостановления деятельности 11 компаний на срок 90 суток в связи с правонарушениями при эксплуатации (ОПО).

По его мнению, за всю историю наблюдений в мире не было аварий, когда у резервуара отрывается дно, как это произошло в аварии на НТЭК.

И по итогам проверки ведомство пришло к выводу, что вероятность повторения подобной аварии крайне мала.

Собственники ОПО начали исправлять нарушения, а некоторые из них по своей инициативе вывели из эксплуатации резервуары, которые, по их мнению, могли нести риски.

"Поэтому, отвечая на ваш вопрос, может ли быть такая авария в принципе — они не предусмотрены. Я надеюсь, что, тем более, после наших проверок, мы привлекли внимание эксплуатирующих организаций к тому хозяйству, которое имеется. Я думаю, что вероятность подобной аварии с такими последствиями — она пока не просматривается", — заключил Алешин.

Ростехнадзор проводил проверку ОПО в Арктике по поручению правительства РФ.

Ведомство проверило 3874 резервуара, из них 78% (то есть 3013 резервуара) находятся в исправном состоянии, 10% (383) — исправны, но с определенными ограничениями и 12% (478) неисправны.

Часть из этих 478 после проверки выведены их эксплуатации, часть ремонтируют собственники, а еще часть проходит дополнительную техническую проверку.

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