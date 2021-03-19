2021-03-19T19:11:24+03:00
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2021
https://1prime.ru/energy/20210319/833278636.html
СМИ сообщили о заметном росте импорта нефти в Китай
Энергетика
Новости
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Китай сильно увеличил объем импорта нефти из Ирана и Венесуэлы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. "Китай резко увеличил импорт нефти из Ирана и... ПРАЙМ, 19.03.2021
нефть, новости, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Китай сильно увеличил объем импорта нефти из Ирана и Венесуэлы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Китай резко увеличил импорт нефти из Ирана и Венесуэлы, бросив тем самым вызов двум приоритетам внешней политики (президента США Джозефа — ред.) Байдена и нейтрализовав ключевые дипломатические рычаги, необходимые Вашингтону для возобновления давно зашедших в тупик переговоров (с Ираном — ред.)", — пишет газета.
В частности, по данным аналитической компании Kpler, Китай будет завозить 918 тысяч баррелей нефти в день из Ирана в марте, что станет самым большим объемом импорта нефти с тех пор, как США наложили на Тегеран нефтяное эмбарго.
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