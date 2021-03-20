САРАТОВ, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Саратовской области создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона. "Транснефть" сообщила о снижении поставок нефти в 2020 году

"Глава региона Валерий Радаев поручил руководству министерства природных ресурсов и экологии (области) создать специальную комиссию из числа оперативных служб для оценки ущерба аварии, произошедшей сегодня на нефтепроводе в Пугачевском районе, собственникам — незамедлительно приступить к ликвидации последствий происшествия. Ситуация находится под контролем, на месте аварии работают сотрудники службы спасения", — говорится в сообщении.

Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что утечка из нефтепровода "Транснефть — Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров.

Происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет, как и нет угрозы взрыва или возгорания. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды.

Ранее "Транснефть" остановила прокачку нефти по участку "Дружбы"