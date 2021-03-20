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Ущерб от утечки из нефтепровода "Транснефти" оценит спецкомиссия
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Власти Саратовской области создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе, сообщается в Telegram-канале... ПРАЙМ, 20.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САРАТОВ, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Саратовской области создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.
"Глава региона Валерий Радаев поручил руководству министерства природных ресурсов и экологии (области) создать специальную комиссию из числа оперативных служб для оценки ущерба аварии, произошедшей сегодня на нефтепроводе в Пугачевском районе, собственникам — незамедлительно приступить к ликвидации последствий происшествия. Ситуация находится под контролем, на месте аварии работают сотрудники службы спасения", — говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что утечка из нефтепровода "Транснефть — Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров.
Происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет, как и нет угрозы взрыва или возгорания. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды.
Ранее "Транснефть" остановила прокачку нефти по участку "Дружбы"