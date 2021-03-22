МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Афипский НПЗ и Орский НПЗ подписали первые в России инвестиционные соглашения с Минэнерго РФ о создании новых мощностей по глубокой переработке нефти на общую сумму в 100,65 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы "Сафмар". НПЗ в США снова покупают нефть

"В начале марта предприятия группы подписали с Минэнерго РФ первые в стране инвестиционные соглашения о создании новых мощностей по глубокой переработке сырья в отношении Афипского и Орского нефтеперерабатывающих заводов… Суммарный объем инвестиций по АНПЗ составляет 50,4 миллиарда рублей… Суммарный объем инвестиций по данному соглашению на Орском НПЗ согласован в объеме 50,25 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Соглашение с Афипским НПЗ предполагает строительство на заводе установки замедленного коксования (УЗК) с гидроочисткой мощностью 1,6 миллиона тонн год, а также фиксирует поддержку проекта по реконструкции комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 миллиона до 3 миллионов тонн в год, указывается в сообщении.

В свою очередь, соглашение с Орским НПЗ предполагает строительство новых объектов глубокой нефтепереработки — УЗК с мощностью в 1,2 миллиона тонн в год, а также установки депарафинизации бензинов мощностью 600 тысяч тонн в год, отмечается в сообщении. Помимо этого, в соглашении также имеется проект реконструкции комплекса гидрокрекинга и установки изомеризации бензинов, что может повысить их производительность минимум на 15%, говорится в сообщении.

"Налоговый маневр для нас уже реализовался в заключении соглашений о модернизации, которые наши предприятия успешно выполняют… Планируемый нами портфель инвестиций по каждому из предприятий соответствует предложенным регулятором критериям проектов, которые государство готово поддерживать в формате увеличенного возвратного акциза", — отметил генеральный директор "Фортеинвест" Саид Гуцериев.

Орский НПЗ компании "Фортеинвест" и находящийся под ее управлением в Краснодарском крае Афипский НПЗ входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Афипский НПЗ – одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Его производственные мощности позволяют перерабатывать 6 миллионов тонн сырья в год. Завод вошел в структуру группы "Сафмар" в мае 2019 года, ранее он принадлежал группе "Новый поток". ООО "Новый поток" в конце прошлого года подало в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве Афипского НПЗ.

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