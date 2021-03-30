МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Существует ряд причин, по которым в России даже при снижении цены на нефть бензин дорожает, рассказал в интервью kp.ru заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Минэнерго не видит рисков дефицита бензина в России

Он выделил три фактора, влияющих на ценообразование. Во-первых, как объяснил он, в России бензин продается в рублях. "При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3 до 3,5 тысячи рублей за бочку", — напомнил он.

Однако в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился, поэтому нефть стоила больше 5 тысяч рублей за баррель.

Во-вторых, несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%, — то есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции, объяснил Сорокин.

"Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно", — сказал замминистра.

Он напомнил, что для того, чтобы этого не происходило, в 2018 году было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин с помощью так называемого механизма, который работает уже два года и позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции, давая рынку предсказуемость.

"И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — пояснил Сорокин.

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