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"Лукойл" сделал новое открытие на Каспии
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"Лукойл" сделал новое открытие на Каспии на структуре Титонская, надеется, что в ближайшие годы оно позволит нарастить объемы добычи нефти, сообщил глава компании Вагит Алекперов... ПРАЙМ, 09.04.2021
каспий, нефть, лукойл, россия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" сделал новое открытие на Каспии на структуре Титонская, надеется, что в ближайшие годы оно позволит нарастить объемы добычи нефти, сообщил глава компании Вагит Алекперов.
В четверг президент РФ Владимир Путин встретился с Алекперовым, обсуждалась деятельность компании. Глава "Лукойла" традиционно "информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", доложил про инвестиционные планы компании и ее социальные проекты, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенту интересно было услышать от меня информацию о новом открытии компании, сделанном на акватории Каспийского моря, это структура Титонская. В ближайшие годы это будет уже месторождение, которое позволит нарастить объемы добычи нефти в акватории Каспия, принадлежащей Российской Федерации", — сказал Алекперов в эфире телеканала "Россия 24".