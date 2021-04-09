МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" сделал новое открытие на Каспии на структуре Титонская, надеется, что в ближайшие годы оно позволит нарастить объемы добычи нефти, сообщил глава компании Вагит Алекперов.

В четверг президент РФ Владимир Путин встретился с Алекперовым, обсуждалась деятельность компании. Глава "Лукойла" традиционно "информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", доложил про инвестиционные планы компании и ее социальные проекты, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ЕС в 2020 году сократил потребление природного газа

"Президенту интересно было услышать от меня информацию о новом открытии компании, сделанном на акватории Каспийского моря, это структура Титонская. В ближайшие годы это будет уже месторождение, которое позволит нарастить объемы добычи нефти в акватории Каспия, принадлежащей Российской Федерации", — сказал Алекперов в эфире телеканала "Россия 24".