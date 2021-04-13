МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в прошлом году собственная добыча угля в стране достигла 3,84 млрд т – самый высокий показатель с 2015 года. Но собственная добыча не может обеспечить потребности китайской экономики, поэтому за рубежом было закуплено 304 млн т угля разным марок. На Китай приходится свыше половины всего угля, потребляемого в мире. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Из-за обострения политических отношений в октябре 2020 года Пекин ввел запрет на поставки австралийского угля на китайский рынок. В начале этого года импорт австралийского угля в Китай – коксующегося и энергетического – прекратился полностью, несмотря на то, что Австралия была крупнейшим поставщиком коксующихся углей в эту страну. Пекин стремится заменить коксующийся уголь из Австралии поставками из Монголии, России, США и Канады.

В конце прошлого года российские компании значительно увеличили экспорт коксующегося угля в Китай. По данным китайской таможни, в четвертом квартале 2020 года поставки выросли на 113% относительно того же периода годом ранее – до 2,35 млн т.

Однако быстро растущей китайской экономике требуется не только коксующийся, но и энергетический уголь.

В ОЖИДАНИИ ДЕФИЦИТА

В прошлом году в Китае были введены в эксплуатацию новые угольные ТЭС совокупной мощностью 38,4 ГВт. Это больше, чем мощности всех закрытых в прошлом году угольных ТЭС в мире.

Сейчас в Китае строятся угольные ТЭС совокупной мощностью 88,1 ГВт. Угольные генерирующие мощности увеличились в прошлом году, поскольку новые мощности ВЭИ не смогли обеспечить растущий спрос на электроэнергию в стране. По данным Национального энергетического управления КНР, в стране в 2020 году были введены в 120 ГВт новых мощностей ВЭИ – ветряные генераторы мощностью 72 ГВт и солнечные электростанции мощностью 48 ГВт.

NDRC (Национальная комиссия по развитию и реформам) – основное ведомство, занимающееся экономическим планированием в Китае — призвало китайские угольные компании увеличить добычу, чтобы обеспечить потребности страны в во время пика потребления электроэнергии в летний период. В летний период потребление электроэнергии достигает пиковых рост потребления электроэнергии связан с использованием кондиционеров. Эксперты ожидают дефицита электроэнергии предстоящим летом. После завершения отопительного сезона запасы угля в Китае находятся на крайне низком уровне.

Крупнейшие угольные компании Китая Shenhua и Coal Energy увеличили добычу в первом квартале этого года на 15% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущих потребностей со стороны китайских генерирующих компаний. Нехватку энергетического угля приходится восполнять за счет импорта. Крупнейшим поставщиком энергетического угля в Китай является Индонезия.

ИЗ РОССИИ С УГЛЕМ

Из-за обвального падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса в первой половине прошлого года российские угольные компании были вынуждены значительно сократить добычу. Но во второй половине года в связи с быстрым восстановлением экономики и запретом на поставки австралийского угля цены на этот вид твердого топлива значительно повысились. Китаю внезапно понадобился российский уголь

По сообщениям зарубежных агентств, в начале 2021 года значительно повысились цены на энергетический уголь. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) энергетический уголь (теплотворной способностью 6 тыс. ккал/кг), используемый для генерации электроэнергии и отопления, в первом квартале этого года подорожал на 30% по сравнению с тем же периодом 2020 года, достигнув 87/т на условиях FOB в австралийском порту Ньюкасл.

Российский энергетический уголь, сходный по качеству с австралийскими, подорожал в среднем до 86/т (FOB порты Дальнего Востока).

Причиной подорожания угля в АТР является рост спроса со стороны энергетических компаний в азиатских странах – прежде всего в Китае, где ощущается дефицит электроэнергии на фоне быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Объемы продаж российского угля в страны региона продолжают быстро расти после значительного увеличения в конце прошлого года. По официальным данным, в январе — феврале российские компании увеличили экспорт угля в страны АТР через дальневосточные порты на 12,7%, до 15,3 млн т. Потребители из Японии, Тайваня, Южной Кореи и Малайзии существенно нарастили импорт российского угля в начале этого года.

Доля российского угля в структуре импорта азиатских потребителей растет благодаря низким ценам, что обусловлено близким географическим положением – транспортные расходы, связанные с доставкой российского угля в большинство азиатских стран ниже, чем у конкурентов – Австралии в первую очередь. Резкое увеличение в этом году стоимости фрахта балкеров (судов, предназначенных для перевозки навалочных грузов) повысило конкурентоспособность продукции российских угольных компаний. Фрахт балкеров для транспортировки угля из Австралии на рынок Юго-Восточной Азии подорожал в первом квартале примерно на 40% по сравнению с январем-мартом прошлого года.

"ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ" ПОСТАВКИ

Россия могла нарастить поставки энергетического угля в Китай, но этому препятствует ограниченная пропускная способность Восточного полигона – прежде всего БАМа и Транссиба. Минэнерго выработает план по электрификации БАМа и Транссиба

Россия в 2020 году сократила экспорт угля в западном направлении, но нарастила поставки в страны АТР. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, на Западе из-за декарбонизации – отказ от использования угля в энергетике – падает спрос на этот вид твердого топлива, но на Востоке он растет. В страны АТР в 2020 года экспорт российского угля вырос примерно на 10%.

Шульгинов признает, что на фоне роста поставок угля в страны АТР российские угольные компании столкнулись с ограничением пропускной способности БАМа и Транссиба. Правительство РФ приняло решение о развитии транспортной инфраструктуры Восточного полигона – Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, которые являются территориальными подразделениями РЖД. Согласно планам правительства, развитие Восточного полигона к 2024 году позволит увеличить вывоз угля из Кузбасса в восточном направлении на 24%. Шульгинов считает поставки в страны АТР "преференциальными".

Для расширения Восточного полигона привлечены даже Железнодорожные войска ВС РФ. Министерство обороны РФ 5 апреля сообщило, что все десять бригад Железнодорожных войск приступили к строительству второй ветки БАМа на участке от станции Улак до станции Февральск протяженностью 340 км.