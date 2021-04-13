МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 6 миллионов баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.

"Прогноз по росту спроса в 2021 году пересмотрен в сторону повышения на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца. Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки — до 96,5 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Цены на нефть усиливают снижение на решениях ОПЕК+

В своем мартовском докладе организация прогнозировала рост спроса на 5,9 миллиона баррелей в сутки, а в февральском — на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК поясняет, что повышение прогноза по спросу связано с более интенсивным оживлением экономики, чем предполагалось ранее. Восстановление экономики в первую очередь повлияет на нефтяной спрос в странах ОЭСР во втором полугодии текущего года. Другими факторами, влияющими на спрос, станут дальнейшие ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и кампания по вакцинации.

При этом организация продолжает корректировать оценку спроса на нефть в 2020 году и сейчас сообщает о глобальном сокращении спроса на 9,5 миллиона баррелей в сутки — до 90,5 миллиона баррелей в сутки.

Сообщается, что ОПЕК в марте увеличила среднесуточную добычу нефти на 0,2 миллиона баррелей в сутки — до 25,04 миллиона, при этом организация вновь перевыполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 24%, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК. Китай в начале года нарастил импорт нефти и газа

В основном производство выросло в Иране, который не имеет обязательств по сделке ОПЕК+, поэтому на соблюдении обязательств организации это не отразилось.

"Согласно данным вторичных источников, общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,04 миллиона баррелей в сутки в марте 2021 года, что на 0,2 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Иране, Анголе, Ливии и Ираке, тогда как снизилась, главным образом, в Саудовской Аравии", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в Иране в марте выросла на 137 тысяч баррелей в сутки, до 2,304 миллиона баррелей в сутки.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем условия корректировались, и на март 2021 года ограничения составляли 7,05 миллиона баррелей. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Таким образом, ОПЕК в марте сократила добычу на 5,665 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства по соглашению ОПЕК+ на 124%, практически на уровне февраля. Добыча нефти в России может остаться на текущем уровне

Уточняется, что достигнуть столь высоких результатов ОПЕК вновь помогло добровольное дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на уровне 1 миллиона баррелей в сутки, которое началось в феврале и завершится в конце апреля.

С учетом этого королевство в отчетном месяце выполнило свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 155%. При этом Габон в марте выполнил сделку лишь на 22%.

Сообщается, что ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи нефти в США в 2021 г на 70 тыс баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз-2021 по добыче нефти и конденсата РФ, ожидает роста до 10,6 млн б/с.

Мировая добыча нефти в марте выросла на 1,22 млн баррелей в сутки, до 93,23 млн б/с, такие данные приводит ОПЕК.

Прогноз-2021 по добыче нефти вне организации почти не изменен, ожидается небольшой рост. Байден может обрушить добычу нефти в США

Ожидается, что ключевыми драйверами роста добычи нефти вне организации в 2021 году станут Канада, США, Норвегия и Бразилия, Эквадор, Китай, Азербайджан, Катар, Гайана и другие европейские страны ОЭСР, в то время как падение, согласно прогнозу, произойдет в Великобритании, Судане и Малайзии.

Итоговый объем нефтедобычи вне ОПЕК в 2020 году был скорректирован вверх на 42 тысячи баррелей в сутки. По оценкам организации, этот показатель снизился на 2,52 миллиона баррелей в сутки по отношению к 2019 году и составил 62,89 миллиона баррелей в сутки. За пределами организации стали меньше добывать США, Россия, Канада, Колумбия, Казахстан, Малайзия, Великобритания и Азербайджан, а больше — Норвегия, Бразилия, Китай и Гайана.

Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале на 57 млн баррелей превышали уровень 2015-2019 гг, сообщила ОПЕК.

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