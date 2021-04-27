МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Башнефть" в 2020 году за счет геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки прирастила запасы нефти на 43 миллиона тонн, заместила их на 330%, сообщается на сайте "Роснефти". В Минфине рассказали о планах по налогам в нефтегазовом секторе

"АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть") в 2020 году за счет проведения геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки запасов эксплуатируемых месторождений прирастила запасы нефти в объеме около 43 миллионов тонн категории AB1C1. Замещение запасов составило 330%", — говорится в сообщении.

Поясняется, что планомерная работа "Башнефти" по наращиванию ресурсной базы осуществляется в рамках стратегии "Роснефть-2022", направленной на 100% восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов.

В 2020 году специалисты "Башнефти" открыли в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 53 новые продуктивные залежи и новое Бакалинское месторождение. За счет бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин "Башнефть" в 2020 году нарастила запасы нефти категории AB1C1 на 18,5 миллиона тонн, сообщает компания.

Также в 2020 году "Башнефть" получила лицензии на разработку четырех месторождений: Мытаяхинского и Шишкъюганского в ХМАО, Герасимовского и Мишидинского в Башкирии. По трем месторождениям в Башкирии получены дополнения к лицензиям на расширение границ с целью получения права на разработку запасов. Кроме того, была проведена переоценка запасов на Туймазинском, Четырманском, Кузбаевском и других месторождениях.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.