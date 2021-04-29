МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступило к достройке газопровода "Северный поток 2". Баржа "Фортуна" ведет подготовительные работы, чтобы обеспечить безопасное пересечение действующего газопровода "Северный поток". Оба судна должны завершить строительство до выборов в Бундестаг, на которых успеха могут добиться силы, выступающие против сотрудничества между Москвой и Берлином в сфере энергетики. В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

"Академик Черский" прибыл с Дальнего Востока в Балтийское море почти год назад – в начале мая 2020 года, но не приступил к достройке газопровода. Судно прошло модернизацию в германских портах Мукран и Висмар, а затем ходовые испытания в районе Куршской косы и в районе острова Борнхольм.

К месту строительства первой нитки "Северного потока 2" "Академик Черский" прибыл 31 марта 2021 года, но работы по строительству незавершенного участка начались только 27 апреля. Изначально "Черский" рассматривался, как единственное российское судно, способное достроить газопровод. Однако сначала пришлось оснастить его оборудованием для сварки труб большого диаметра. При помощи западных специалистов модернизация была проведена, но на это ушло около года.

"Академик Черский" оснащен системой динамического позиционирования и способен укладывать трубы на глубине до 100 метров. По информации из разных источников, скорость укладки может составлять от 1,5 км/сут. до 5 км/сут. Данные существенно различаются, поскольку скорость укладки зависит от глубины моря в месте проведения работ.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку", — говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG от 27 апреля.

По неофициальным данным, за первые сутки было уложено всего около 250 метров труб. Для первых суток этот показатель нельзя считать провальными. Много времени ушло на подъем с глубины конца трубопровода, к которому на борту привариваются секции труб, а затем укладываются на дно.

Глубина в районе проведения работа составляет около 70 метров, но по мере продвижения к побережью Германии она сократится, что будет способствовать увеличению скорости укладки труб. Если в течение короткого срока "Академик Черский" сможет достигнуть скорости 1,5-2 км/сут., то при благоприятных погодных условиях строительство первой нитки газопровода может быть завершено в течение двух месяцев.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Когда трубоукладочная баржа "Фортуна" в начале февраля приступила к строительству второй нитки "Северного потока 2", общая протяженность недостроенного участка по двум ниткам составляла 148 км. До конца марта она проложила 27 км труб второй нитки газопровода.

В начале апреля Nord Stream 2 официально сообщила, что строительство морского участка газопровода завершено на 95% — уложено 2339 км труб, общая протяженность недостроенных участков двух ниток составляет 121 км.

"Фортуна" не может работать на больших глубинах и не имеет системы динамического позиционирования, только якорную, но именно эта баржа первой приступила к достройке незавершенного участка одной из двух ниток газопровода "Северный поток – 2". Эксперт рассчитал сроки завершения строительства "Северного потока 2"

21 апреля из-за штормовой погоды "Фортуна" остановила строительство и до сих по не возобновила работы, несмотря на улучшение погоды. По сообщениям из разных источников, баржа ведет подготовительные работы для пересечения трассы действующего газопровода "Северный поток", что является сложной технической задачей.

"Фортуне" остается достроить 12-километровый участок в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании и примерно такой же по протяженности участок в водах Германии. Россия располагает техническими средствами, которые могут помочь "Фортуне" осуществить безопасное пересечение газопровода "Северный поток", но эксперты затрудняются ответить на вопрос, сколько на это потребуется времени. Несмотря на очередные трудности, ожидается, что в мае работы в датской ИЭЗ будут завершены полностью.

ДОСТРОИТЬ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

Чем больше продвигается строительство "Северного потока 2", чем сильнее давление со стороны противников проекта.

В стенах Европейского парламента (ЕП) неоднократно звучали призывы запретить достройку "Северного потока 2" под разными – порой абсолютно нелепыми – предлогами. Так, несколько депутатов потребовали остановить строительство из-за "отравления оппозиционера-блогера Навального боевым отравляющем веществом "Новичок".

28 апреля депутаты ЕП приняли проект резолюции, в которой говорится о необходимости снизить энергетическую зависимость Европейского союза от России и содержится призыв не допустить завершения строительства "Северного потока 2".

Резолюции ЕП носят рекомендательный, а не обязательный характер. Однако общеевропейские институты и правительства входящих в ЕС государств должны учитывать рекомендации ЕП при принятии решений, имеющих отношение к вопросам сотрудничества c другими государствами.

"Академик Черский" приступил к достройке газопровода после заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель в поддержку проекта "Северный поток 2". На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Меркель в очередной раз твердо и неоднозначно заявила, что "Северный поток 2" является экономическим, а не политическим проектом. Канцлер добавила, что газ, который поступает из России по "Северному потоку" и будет поступать по "Северному потоку 2" не хуже идущего через Украину или через Турцию.

Меркель защищает, прежде всего, экономические интересы Германии. Масштабные поставки российского газа позволят Берлину закрыть все АЭС, в соответствии с германским законодательством, и провести декарбонизацию – значительно сократить использование угля, а в перспективе отказаться от этого вида топлива полностью.

Российский газ нужен не только Германии, но и другим странам Европы. Проектная мощность двух газопроводов – "Северного потока" и "Северного потока 2" – составляет 110 млрд куб. м, а общий спрос на газ в ЕС оценивается в 500 млрд куб. м/г. При этом собственная добыча в ЕС падает, поставки из Алжира и Норвегии – важных поставщиков газа на европейский рынок – также в последние годы сокращаются из-за истощения месторождений. Если "Северный поток 2" будет эксплуатироваться на полную мощность, то Германия уже в следующем году может стать крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) Европы. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Однако Меркель – уходящая фигура. Она завершает политическую карьеру и не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера в Германии. В сентябре в стране пройдут парламентские выборы, на которых одержать победу может партия "Союз 90/зеленые", настроенная антироссийски и выступающая против сотрудничества с Москвой.

Кандидат в канцлеры от "Союза 90/зеленые" Анналена Бербок под любым предлогом призывает остановить строительство "Северного потока 2", чтобы исключить возможность поставок российского газа в ЕС по этому газопроводу. Последний раз такой призыв прозвучал в середине апреля во время обострения ситуации в Донбассе.

Газопровод необходимо достроить и запустить в эксплуатацию до конца сентября. Это позволит и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Берлином в области энергетики.