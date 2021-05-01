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Пошлина на экспорт нефти из России снижена
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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 2,7 доллара — до 54,9 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ. Средняя цена на нефть Urals за период... ПРАЙМ, 01.05.2021
нефть, экспортные пошлины, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 2,7 доллара — до 54,9 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля составила 61,9 доллара за баррель, или 451,8 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 64,3 доллара за баррель.
Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 16,4 доллара с 17,2 доллара за тонну, на темные — до 54,9 доллара с 57,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снижается до 16,4 доллара, прямогонного (нафта) — до 30,1 доллара с 31,6 доллара за тонну.
Наконец, пошлина на сжиженный газ (СПБТ), а также на чистые фракции СУГов остаётся нулевой, а на кокс составит 3,5 доллара за тонну.
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