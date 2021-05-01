МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 2,7 доллара — до 54,9 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ. Россия за месяц сократила экспорт нефти в США почти в два раза

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля составила 61,9 доллара за баррель, или 451,8 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 64,3 доллара за баррель.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 16,4 доллара с 17,2 доллара за тонну, на темные — до 54,9 доллара с 57,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снижается до 16,4 доллара, прямогонного (нафта) — до 30,1 доллара с 31,6 доллара за тонну.

Наконец, пошлина на сжиженный газ (СПБТ), а также на чистые фракции СУГов остаётся нулевой, а на кокс составит 3,5 доллара за тонну.

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