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Белоруссия заявила о стабильных поставках российской нефти на НПЗ
Энергетика
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Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии идут в штатном режиме в соответствии с контрактами, санкции США на них не влияют, заявил премьер республики Роман Головченко. Ранее СМИ... ПРАЙМ, 02.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 2 мая — ПРАЙМ. Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии идут в штатном режиме в соответствии с контрактами, санкции США на них не влияют, заявил премьер республики Роман Головченко.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских нефтяных компаниях сообщили, что крупнейшие поставщики нефти в Белоруссию — "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" — могут отказаться от поставок на белорусский НПЗ "Нафтан", поскольку опасаются последствий американских санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и компаний, входящих в его состав. Официального подтверждения этой информации нет.
"Санкции распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США — гражданам либо юридическим лицам США — принадлежит контрольный пакет. Но… мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
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