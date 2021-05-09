Кибератака на трубопроводного оператора США грозит перебоями с поставками
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Кибератака на крупнейшую компанию-оператора США Colonial Pipeline может привести к перебоям в поставках топлива на Восточном побережье страны и вызвать переполох на открытии рынков, передает агентство Блумберг.
Ранее оператор Colonial Pipeline сообщил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые наши информационные системы". По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя.
Как сообщает агентство, Colonial — основная артерия для дизельного топлива, авиационного керосина и бензина для восточной части США. Его мощность составляет 2,5 миллиона баррелей в день поставок от Техаса до Северной Каролины и еще 900 тысяч — в Нью-Йорк.
Colonial транспортирует примерно 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, обеспечивая продуктами нефтепереработки более 50 миллионов американцев, сообщает компания-оператор.
Агентство прогнозирует, что срыв поставок может привести к переполоху на открытии рынков, если работа не будет восстановлена.
Министерство энергетики США "следит за потенциальным воздействием" на поставки, сообщил представитель ведомства.
Оператор работает над восстановлением работы и нанял стороннюю компанию для расследования атаки.
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