ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно Акции нефтяников выросли после хакерской атаки на топливопровод в США

"Я буду встречаться с президентом (России Владимиром) Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них (России) есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело", — сказал Байден.

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США.. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Россия в прошлом опровергала обвинения в кибервзломах в США и других странах.

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