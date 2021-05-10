ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Белый дом не подтвердил слухи о причастности России к кибервзлому Colonial Pipeline: по словам советника президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, DarkSide — преступная группировка, разведсообщество следит за ситуацией. В ФБР сообщили о причастности группировки к нападению.

"Мы считаем, что это преступные элементы, но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает это", — заявила журналистам Шервуд-Рэндалл в ответ на вопрос о том, причастна ли к группировке Россия или страны Восточной Европы.

Она добавила, что расследование против группировки велось "с октября 2020 года". Акции нефтяников выросли после хакерской атаки на топливопровод в США

По словам замглавы Совета национальной безопасности при Белом доме Энн Нойбергер, Белый дом работает над тем, чтобы нарушить работу хакеров, из-за которых остановился трубопровод Colonial Pipeline.

"Мы работаем, чтобы нарушить работу сети по распространению вируса, требующего выкуп", — сказала Нойбергер, отказавшись сообщить, платила ли компания вымогателям.

СМИ США связывали кибергруппу, которую обвиняют во взломе, с Россией, однако подтверждений не приводили. Россия в прошлом опровергала какую-либо причастность к кибервзломам в США и других странах.

В руководстве США призвали операторов критической инфраструктуры обезопасить себя от группировки DarkSide.

"Мы призываем владельцев и операторов критической инфраструктуры использовать индикаторы ФБР, чтобы защитить себя", — сказала журналистам замглавы Совета национальной безопасности при Белом доме Энн Нойбергер.

"Если будут заражены другие организации, пожалуйста, обратитесь в ФБР", — добавила она. Нефть дорожает на 1% на фоне перебоев с транспортировкой топлива в США

Компания Colonial Pipeline обещает относительно быстро восстановить трубопровод, перекрытый из-за кибератаки, заявила советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

По ее словам, компания заверила, что "трубопровод можно вновь ввести в строй относительно быстро".

"Сейчас нет недостатка в поставках (топлива)", — добавила Шервуд-Рэндалл.

По ее словам, власти США тесно общаются с компанией, и президента Джо Байдена постоянно информируют о ситуации.

Помимо этого, в Colonial Pipeline заявили, что компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

Ранее CNN связала атаку на оператора трубопровода в США с русскими хакерами