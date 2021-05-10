Слухи об участии России во взломе Colonial Pipeline не подтвердились
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Белый дом не подтвердил слухи о причастности России к кибервзлому Colonial Pipeline: по словам советника президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, DarkSide — преступная группировка, разведсообщество следит за ситуацией. В ФБР сообщили о причастности группировки к нападению.
"Мы считаем, что это преступные элементы, но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает это", — заявила журналистам Шервуд-Рэндалл в ответ на вопрос о том, причастна ли к группировке Россия или страны Восточной Европы.
Она добавила, что расследование против группировки велось "с октября 2020 года".
По словам замглавы Совета национальной безопасности при Белом доме Энн Нойбергер, Белый дом работает над тем, чтобы нарушить работу хакеров, из-за которых остановился трубопровод Colonial Pipeline.
"Мы работаем, чтобы нарушить работу сети по распространению вируса, требующего выкуп", — сказала Нойбергер, отказавшись сообщить, платила ли компания вымогателям.
СМИ США связывали кибергруппу, которую обвиняют во взломе, с Россией, однако подтверждений не приводили. Россия в прошлом опровергала какую-либо причастность к кибервзломам в США и других странах.
В руководстве США призвали операторов критической инфраструктуры обезопасить себя от группировки DarkSide.
"Мы призываем владельцев и операторов критической инфраструктуры использовать индикаторы ФБР, чтобы защитить себя", — сказала журналистам замглавы Совета национальной безопасности при Белом доме Энн Нойбергер.
"Если будут заражены другие организации, пожалуйста, обратитесь в ФБР", — добавила она.
Компания Colonial Pipeline обещает относительно быстро восстановить трубопровод, перекрытый из-за кибератаки, заявила советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
По ее словам, компания заверила, что "трубопровод можно вновь ввести в строй относительно быстро".
"Сейчас нет недостатка в поставках (топлива)", — добавила Шервуд-Рэндалл.
По ее словам, власти США тесно общаются с компанией, и президента Джо Байдена постоянно информируют о ситуации.
Помимо этого, в Colonial Pipeline заявили, что компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".
Ранее CNN связала атаку на оператора трубопровода в США с русскими хакерами
https://1prime.ru/oil/20210510/833629644.html