МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость производства электромобилей может сравняться с бензиновыми машинами в 2026 году, сообщило издание "Код Дурова" со ссылкой на исследование BloombergNEF.

В 2027 году, согласно исследованию, цена электромобиля может стать ниже цены на бензиновую машину. Снижение стоимости связано с удешевлением батарей и снижением затрат на производственные линии. Это скажется на доступности продукта в большей мере, чем программы по субсидированию, существующие в США и ряде стран ЕС. Запрет экспорта бензина возможен только при экстренной необходимости

Сообщается, что средняя розничная цена электромобиля составляет €33,3 тыс. Аналогичный автомобиль с ДВС стоит €18,6 тыс. — почти вдвое дешевле.

По мнению аналитиков BloombergNEF, в 2026 году электрическая и бензиновая машина в среднем обойдутся около €19 тыс. евро, а к 2030 году — в 16,3 тысячи и €19,9 тысяч соответственно.

Некоммерческая организация из Брюсселя Transport & Environment считает, что цена аккумуляторов для электротранспорта с 2020 по 2030 год должна упасть более чем вдвое.

Отмечается, что батарея — один из самых дорогих компонентов электроавтомобиля.

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