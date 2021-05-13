ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден считает, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline, но хакеры могут находиться в России. Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"

"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России. Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Кроме того, он заявил, что внимательно изучил доклад ФБР относительно ситуации с подвергшейся хакерской атаке компании Colonial Pipeline: по его словам, в документе содержится вывод, что президент России Владимир Путин непричастен к этому инциденту.

По итогам выступления, посвященного взлому Colonial Pipeline, один из журналистов спросил Байдена, уверен ли тот, что российский лидер не имеет отношения к данному резонансному происшествию.

"В чем я уверен, так в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что они, он (Путин) не был замешан", — заявил Байден.

Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. Потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.