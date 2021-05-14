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Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
Энергетика
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Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома. "Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей... ПРАЙМ, 14.05.2021
трубопровод, сша, бензин, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома.
"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом.
"Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", — уточнила компания.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.
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