ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Оператор Colonial Pipeline заявляет, что полностью восстановил поставки топлива на восточном побережье США после кибервзлома. Байден рассказал о роли России во взломе Colonial Pipeline

"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию. Компания подчеркнула, что некоторые рынки испытывают перебои с сервисом.

"Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", — уточнила компания.

На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Власти призвали потребителей не паниковать и не запасаться бензином впрок.

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