КУБИНКА, 14 мая — ПРАЙМ. Нельзя с уверенностью заявлять, что хакерская атака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, совершена из России, не исключено участие хакеров из ЦРУ, заявила РИА Новости на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Подмосковье президент компании Info Watch Наталья Касперская. Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу

"Как правило, если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно", — сказала Касперская.

Она пояснила, что согласно расследованию WikiLeaks 2017 года, в Центральном разведывательном управлении США существует подразделение UMBRAGE, которое занимается мимикрией под различные виды мировых хакерских групп.

"И там (в расследовании — ред.) были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны — с уверенностью сказать этого нельзя", — уточнила Касперская.

Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

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