Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,62 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 630,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство.
При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 45,8 миллиона с 45,9 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США за неделю выросли на 2 миллиона баррелей (на 0,8%), до 234,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,89 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 2,3 миллиона баррелей, или на 1,7% — до 132,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение только на 0,3 миллиона баррелей.
ДОБЫЧА НЕФТИ
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,313 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 10,97 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,02 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,84 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/energy/20210519/833703896.html