МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики указали, на что обратить внимание в протоколах заседания ФРС

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,62 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 630,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 45,8 миллиона с 45,9 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 2 миллиона баррелей (на 0,8%), до 234,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,89 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 2,3 миллиона баррелей, или на 1,7% — до 132,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение только на 0,3 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,313 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 10,97 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,02 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,84 миллиона баррелей в день.