МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня повышается на 3,9 доллара — до 58,8 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ. Рубль вечером усилил снижение к доллару на ослаблении роста нефти

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила 65,5 доллара за баррель, или 477,8 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 61,9 доллара за баррель.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повышается до 17,6 доллара с 16,4 доллара за тонну, на темные — до 58,8 доллара с 54,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 17,6 доллара, прямогонного (нафта) — до 32,3 доллара с 30,1 доллара за тонну.

Наконец, пошлина на сжиженный газ (СПБТ), а также на чистые фракции СУГ остается нулевой, а на кокс — составит 3,8 доллара за тонну.

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