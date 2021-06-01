2021-06-01T00:32:16+03:00
2021-06-01T00:32:16+03:00
2021-06-01T00:32:16+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210601/833806947.html
Повысилась пошлина на экспорт нефти из России
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня повышается на 3,9 доллара — до 58,8 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ. Средняя цена на нефть Urals за период... ПРАЙМ, 01.06.2021
пошлина, нефть, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83235/60/832356040.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/60/832356040.jpg
https://1prime.ru/images/83235/60/832356039.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/60/832356039.jpg
https://1prime.ru/images/83235/60/832356027.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/60/832356027.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210531/833806490.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня повышается на 3,9 доллара — до 58,8 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила 65,5 доллара за баррель, или 477,8 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 61,9 доллара за баррель.
Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повышается до 17,6 доллара с 16,4 доллара за тонну, на темные — до 58,8 доллара с 54,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 17,6 доллара, прямогонного (нафта) — до 32,3 доллара с 30,1 доллара за тонну.
Наконец, пошлина на сжиженный газ (СПБТ), а также на чистые фракции СУГ остается нулевой, а на кокс — составит 3,8 доллара за тонну.
Читайте также:
Аналитики рассказали, что ждать от рубля и бирж в июне