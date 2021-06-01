МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Немецкая высокопоставленная делегация отправилась на этой неделе в США для обсуждения "Северного потока 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke. СМИ сообщили о спонсировании Байдена лоббистом "Северного потока-2"

По данным источников Funke в правительственных кругах США и Германии, команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.

Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и её советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

Делегация встретится с помощником президента США Джейкобом Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.

Отмечается, что в ходе визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях. Среди прочего, будет поднят вопрос пошлин на импорт стали и алюминия, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом.

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