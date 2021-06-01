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2021
https://1prime.ru/energy/20210601/833807223.html
СМИ узнало об отъезде в США делегации ФРГ по вопросу "Северного потока 2"
Энергетика
Новости
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Немецкая высокопоставленная делегация отправилась на этой неделе в США для обсуждения "Северного потока 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke. По данным... ПРАЙМ, 01.06.2021
северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Немецкая высокопоставленная делегация отправилась на этой неделе в США для обсуждения "Северного потока 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke.
По данным источников Funke в правительственных кругах США и Германии, команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.
Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и её советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.
Делегация встретится с помощником президента США Джейкобом Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.
Отмечается, что в ходе визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях. Среди прочего, будет поднят вопрос пошлин на импорт стали и алюминия, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом.
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