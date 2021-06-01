МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Альфред Штерн станет главой австрийской нефтегазовой OMV с сентября текущего года, сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня наблюдательный совет OMV назначил Альфреда Штерна новым председателем совета директоров и генеральным директором OMV… Он вступит в должность с 1 сентября 2021 года на трехлетний период с возможностью его продления еще на два года при взаимном согласии", — говорится в сообщении. Brent превысила $70 за баррель на закрытии торгов впервые за два года

Отмечается также, что нынешний глава компании, Райнер Зееле, уйдет в отставку по взаимному согласию 31 августа. Ранее сообщалось, что Зееле, занимающий пост главы OMV с 2015 года, завершит свою работу 30 июня.

Штерн с 2018 года занимал должность генерального директора австрийской химической компании Borealis, занимающейся производством полиэтилена и полипропилена. А в минувшем феврале он был назначен на пост главы соответствующего подразделения OMV — Chemicals & Materials.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.