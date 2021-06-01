Австрийская OMV сменит главу в сентябре текущего года
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Альфред Штерн станет главой австрийской нефтегазовой OMV с сентября текущего года, сообщается в пресс-релизе компании.
"Сегодня наблюдательный совет OMV назначил Альфреда Штерна новым председателем совета директоров и генеральным директором OMV… Он вступит в должность с 1 сентября 2021 года на трехлетний период с возможностью его продления еще на два года при взаимном согласии", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что нынешний глава компании, Райнер Зееле, уйдет в отставку по взаимному согласию 31 августа. Ранее сообщалось, что Зееле, занимающий пост главы OMV с 2015 года, завершит свою работу 30 июня.
Штерн с 2018 года занимал должность генерального директора австрийской химической компании Borealis, занимающейся производством полиэтилена и полипропилена. А в минувшем феврале он был назначен на пост главы соответствующего подразделения OMV — Chemicals & Materials.
OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.
https://1prime.ru/energy/20210601/833816582.html