МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает проявлением паники со стороны приверженцев использования ископаемых видов топлива слова главы минэнерго Саудовской Аравии — принц Абдель Азиз бен Сальман охарактеризовал призыв к отказу от новых проектов в нефтедобыче как отрыв от реальности, достойный воплощения в сиквеле фильма "Ла-Ла Ленд". Новак назвал ожидаемый рост мирового спроса на нефть

"Ух ты. Мы явно являемся свидетелями начала конца эры ископаемых видов топлива. Они начинают паниковать. Давайте ускорим процесс", — написала Тунберг в своем аккаунте в Twitter.

В той же публикации она привела слова саудовского министра, которые он произнес на заседании ОПЕК+, говоря о докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В докладе подчеркивается, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков. Министр назвал этот сценарий сиквелом к фильму "Ла-Ла Ленд", проведя аналогию с идиоматическим выражением, означающим потерю связи с реальностью и жизнь в собственных фантазиях.

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