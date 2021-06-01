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ОПЕК прогнозирует скорое возвращение спроса на нефть к доковидному уровню
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Мировой спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года превысит 99 миллионов баррелей в сутки, что вернет показатель к допандемийной отметке, считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо,... ПРАЙМ, 01.06.2021
опек, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года превысит 99 миллионов баррелей в сутки, что вернет показатель к допандемийной отметке, считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, слова которого приводятся в сообщении на сайте организации.
"Перспективы рынка на конец этого года выглядят особенно многообещающими. Мы ожидаем, что спрос превысит 99 миллионов баррелей в сутки в четвертом квартале, что вернет нас в диапазон допандемических уровней", — говорится в сообщении.
В частности, ожидается, что спрос в странах, не входящих в ОЭСР, должен вырасти на 6,8%, или 3,3 миллиона баррелей в сутки в этом году и почти на 6,4%, или 2,7 миллиона баррелей в сутки, в странах ОЭСР.
ОПЕК также прогнозирует, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 6,6% или на 6 миллионов баррелей в сутки, и в среднем составит порядка 96,5 миллионов баррелей в сутки.