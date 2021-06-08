МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в апреле упал на 22,9% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — вырос на 32,3%, до 5,89 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Доходы "Газпрома" от экспорта газа за четыре месяца выросли на 46,8%

Физический экспорт нефти в апреле снизился на четверть в месячном выражении и на 38% в годовом — до 13,542 миллиона тонн.

В январе-апреле физический экспорт нефти из РФ упал на 21,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 67 миллионов тонн, а в денежном выражении — на 10,8%, до 26,892 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.