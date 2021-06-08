2021-06-08T15:45:28+03:00
2021-06-08T15:45:28+03:00
2021-06-08T15:45:28+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210608/833882343.html
Экспорт нефти из России за месяц серьезно снизился
Энергетика
Новости
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Экспорт нефти из России в денежном выражении в апреле упал на 22,9% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — вырос на 32,3%, до 5,89 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 08.06.2021
статистика, экспорт, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в апреле упал на 22,9% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — вырос на 32,3%, до 5,89 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Физический экспорт нефти в апреле снизился на четверть в месячном выражении и на 38% в годовом — до 13,542 миллиона тонн.
В январе-апреле физический экспорт нефти из РФ упал на 21,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 67 миллионов тонн, а в денежном выражении — на 10,8%, до 26,892 миллиарда долларов.
По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.