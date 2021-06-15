МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сохраняющийся дефицит на рынке нефти из-за ограничений по добыче со стороны ОПЕК+ удерживает нефтяные котировки выше 70 долларов за баррель, и дальнейшая осторожность альянса может еще больше повысить их, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Ранее во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель — впервые с апреля 2019 года.

"То, что Brent пока держится выше 70 долларов за баррель, говорит о том, что на рынке сохраняется дефицит из-за ограничений со стороны ОПЕК+. Ситуация с пандемией остается непростой, но спрос на нефть растет, в том числе из-за сезонных факторов, как и оптимизм относительно темпов иммунизации в развитых странах", — сказал Маринченко, комментируя динамику торгов.

По его словам, еще одним фактором, который способствует росту цен на нефть, является отсутствие прорыва в вопросе снятия "нефтяных" санкций с Ирана.

"Динамика цен во второй половине года будет во многом зависеть от темпов, с которыми ОПЕК+ захочет и сможет нарастить добычу, чтобы обеспечить растущий спрос. Цены при этом могут как вернуться в интервал 60-70 долларов, так и вырасти, если ОПЕК+ будет осторожничать", — заключил он.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июнь они составляют 6,2 миллиона баррелей в сутки, а на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в июне в общем составляют 6,6 миллиона баррелей в сутки.